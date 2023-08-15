Быстрые хрустящие медальоны из баклажанов: слоями с сыром и томатом — в печь

Хрустящие медальоны из баклажанов с сыром — это чистый восторг для любителей «синеньких». Вы не сможете отказать себе в удовольствии делать это блюдо каждый день. Оно нереально простое, быстрое и вкусное.

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Ингредиенты: баклажан, помидор, сыр (моцарелла, можно и сулугуни), яйца, мука, панировочные сухари, соль, перец, любимые приправы, зелень, оливковое масло.

Баклажаны, томаты и сыр нарезать слайсами. Баклажаны посолить, сверху положить кусочек сыра, потом томата, накрыть еще одним кружком баклажана.

Далее обмакнуть эту конструкцию в муке, яйце, затем в панировочных сухарях. Сверху полить оливковым маслом и зеленью.

Запекать на 200 градусах в духовке 15–20 минут до румяного цвета.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».