Попробуйте улетный салат «Кума Куркума»: курочка в основе, огурчик, перчик, без майонеза

Секрет этого обалденного салатика — в заправке, именно она придает очарование этому знакомому, но вкусному составу. Курочка и огурец всегда отлично сочетаются, а сметанка ей придает свежести. Это очень вкусно!

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Ингредиенты: вареное куриное филе — 180 г, свежий огурец — 150 г, болгарский перец — 100 г, яйца вареные — 2 шт., смесь итальянских трав — 1/2 ч. л., куркума — 1/2 ч. л., чеснок — 1 зубчик, сметана — 3 ст. л., неострая горчица — 1 ст. л. (без горки), соль и черный перец — по вкусу.

Сварите и нарежьте курочку и яйца, перец и огурец нашинкуйте.

Приготовьте соус, соединив сметану, горчицу, смесь трав, куркуму, давленый чеснок, черный перец.

Заправьте ингредиенты соусом, посолите по вкусу.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»