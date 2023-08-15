Салат «Минус 4 кг»: из 4 ингредиентов — худели с ним (огурчик, консерва, яйцо, сметана)

Очень простой салатик с рыбной консервой — настоящее спасение для любой хозяйки. Вкусный и легкий, его можно есть даже на ночь без угрызений свести.
А когда нагрянут внезапные гости он выручит вас много раз.
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Ингредиенты: свежий огурец, любая консерва рыбная в масле или собственном соку, яйцо вареное, сметана или майонез для заправки, соль и перец по вкусу.
Ингредиенты измельчаем, соединяем и заправляем. Готово!
Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»