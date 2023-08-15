Закусон — огонь! Шпроты с сыром и чесноком в крабовых палочках

Если вы хотите удивить гостей, то обязательно приготовьте этот интересный закусон со шпротами, сыром, чесноком и крабовыми палочками. Ингредиенты бесподобно сочетаются между собой и всегда вызывают аппетит у публики.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты: крабовые палочки — 350 граммов, шпроты — 1 банка, чеснок — 3 зубчика, сыр — 100 граммов, яйца — 3 шт., майонез — 3 ст.л.

Крабовые палочки размотать. Сыр и вареные яйца натереть на крупной терке.

Смешать сыр, яйца, давленый чеснок и майонез. Разложить в ленту крабовую палочку, выложить на нее тонким слоем начинку и посередине — шпроту. Свернуть рулетом.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».