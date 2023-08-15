Как приготовить самое воздушное и пористое тесто для пирожков: с секретным ингредиентом

Любые пирожки с этим тестом будут просто волшебными, как пух, тающими во рту. А все благодаря этому секретному ингредиенту, который используют немногие хозяйки. И речь идет об обычном уксусе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 300 мл теплого молока, 1 яйцо, 7 граммов сухих дрожжей, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. соли, 2 ч.л. яблочного уксуса, примерно 550 г муки, 40 г сливочного масла.

В теплое молоко добавить дрожжи, сахар, хорошенько перемешать, вбить яйцо, положить соль, муку и замесить тесто.

Во время замеса добавить масло и уксус, тесто поставить на расстойку. Когда поднимется, опустить рукой и сделать пирожки.

Источник: Telegram-канал «Есть или не есть?».