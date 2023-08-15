Вкуснейший рассольник на зиму: как сделать супчик-концентрат в баночках

Чтобы зимой приходить с работы и ничего не готовить, сделайте этот вкусный рассольник в баночках. Закатки спасут вас не один раз.

Их можно просто разводить в воде и доводить в кастрюле до кипения — вкусный вегетарианский суп готов! Добавьте сметаны и зелени, получится настоящая вкуснятина.

Если есть желание, заранее сварите мясной бульон и разведите в нем, либо покрошите сосисок и картошки — получится еще вкуснее.

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Ингредиенты: огурцы — 3 кг, морковь — 900 г, лук — 800 г, сладкий перец — 6 шт., томатная паста — 500 г, перловка — 800 г, уксус (9%) — 100 мл, сахар — 7 ст.л., соль — 2,5 ст.л., растительное масло (для обжарки).

Перловую крупу отварить почти до готовности. Огурцы, перец, лук нарезать мелко, морковку натереть.

Пожарить на подсолнечном масле сначала лук, потом морковку и болгарский перец.

В кастрюлю сложить все овощи, добавить томатную пасту, 2 литра воды, соль, сахар и тушить 30 минут.

Положить перловку, уксус, тушить еще‌ 5 минут, закатать в стерильные банки.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».