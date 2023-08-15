Закатываем хрустящие маринованные огурцы в стиле СССР: вкус, который все помнят с детства (15 минут — и готово)

Маринованные огурцы в стиле СССР нравятся всем и помнятся всем с детства. Ароматные и хрустящие, они вызывают только восторг.

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Ингредиенты: огурцы — 500 г, сахар — 3 ч.л., соль — 1 ч.л., уксус (9%) — 50 мл, укроп — 1 зонтик, чеснок — 3 зубчика, листья вишни — 2 шт., хрен — 1 шт., лист смородины — 1 шт.

В банки сложить укроп, чеснок, листы (вишни, смородины, хрена), огурцы, насыпать соль и сахар, налить уксус.

Стерилизовать15 минут без воды в банках, опустив в кастрюлю с водой по плечики. Далее заготовку залить кипятком и закатать.

Перевернуть крышками вниз и укутать до полного остывания.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».