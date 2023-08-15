Пицца за 15 минут без дрожжей «Три копейки» — самый дешевый и вкусный вариант

Если вы любите пиццу, то ее можно приготовить очень быстро, практически не потратив на нее деньги. Для теста возьмите 2 стакана просеянной муки, 2 крупных куриных яйца, 100 мл очищенной воды, 2,5 ст.л. рафинированного растительного масла, 1,5 ч.л. морской соли.

Яйца взбейте вилкой, добавьте остальные ингредиенты и замесите тесто. Раскатайте пласт и уложите на противень.

Сверху намажьте кетчупом, положите колбаски, лук и можно добавить оливки, но по желанию. Запекайте в духовке 10 минут при температуре 180 градусов.

На все у вас уйдет не более 15 минут.

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