Обжарили баклажаны, плюс кусочки помидоров, кинза, чеснок: этот турецкий салат стал хитом Интернета

Турецкий салат с жареными баклажанами стал хитом Интернета. Его воспроизводят фудблогеры из разных стран и континентов. И все в восторге!

Он нереально простой, быстрый и вкусный. Без майонеза!

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Ингредиенты: 3 баклажана, 3 помидора, кинза, укроп, 3 зубчика чеснока, подсолнечное рафинированное масло, соль.

Баклажаны нарезать на кубики, обжарить в масле без соли. Помидоры мелко нарубить. Нашинковать зелень. Все смешать, заправить давленым чесноком, солью.

Можно выложить ингредиенты слоями для праздничного эффекта. Если есть время, то оставить салатик пропитываться примерно на час в холодильнике.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».