Закатываем баклажанные ломтики в томатной мякоти на зиму: язык проглатываем, когда едим

Баклажаны в томатной мякоти станут хитом вашего стола обязательно. Нередко они не успевают дожить до зимы, съедаются подчистую! Эта вкуснятина приводит в восторг всех, ее обожают даже те люди, которые не любят овощи.

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Ингредиенты: баклажаны — 2 кг, помидоры красные, плотные и спелые — 600 г, болгарский перец — 600 г, чесночок — 1–2 шт., перец острый — 1–2 шт., масло рафинированное — 100 мл, столовый уксус 9% — 70 мл, сахарный песок — 150 г, соль крупная не йодированная — 2 ст. ложки.

Баклажаны нарезать круглыми слайсами, посолить, оставить на пропитку, держать примерно час, потом промыть.

Перекрутить помидоры с чесноком и перцем (можно побить блендером). Положить в кастрюльку, ввести в состав уксус, соль, сахарный песок, рафинированное масло.

Как только закипит, кладем баклажаны. Варить на средних температурах минут 30.

В горячем виде закатать в стерильные баночки под стерильные крышки. Перевернуть, как остынут, положить на хранение в холод.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».