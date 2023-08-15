Баклажаны с помидорами на зиму - салат «Минутка» для ленивых

Пришло время собирать урожай и готовить салаты на зиму. Лучшее решение - баклажаны с помидорами. Сочетание будет нежным и вкусным.

Для приготовления вам понадобятся 1,5 кг помидоров, 1 кг баклажанов, 3 ст.л. сахара, 1 ст.л. соли, 1 головка чеснока, 1 ст.л. уксуса, 4 ст.л. масла, специи.

Помидоры почистите от кожуры, перетрите в блендере и прокипятите 15 минут на слабом огне. Добавьте нарезанные кружочками баклажаны, масло, чеснок и специи.

Проварите все вместе 30 минут, в конце добавьте уксус и раскладывайте в банки.

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