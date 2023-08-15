Готовим тот самый салат «Тбилиси» с болгарским перцем и говядиной: как в ресторанах Грузии

Этот салат — просто пальчики оближешь! Салат «Тбилиси» является визитной карточкой многих ресторанов в Грузии, которая славится своими роскошными и полезными блюдами.

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Обязательно попробуйте его, ингредиенты в закуске — просто топ, отлично сочетаются, сочные, нравятся всем. И никакого майонеза!

Ингредиенты:

говядина отварная — 200 г,

болгарский перец — 1 шт.,

лук репчатый — 1 головка,

фасоль (вареная или консервированная) — 250 г,

кинза — 1 пучок,

чеснок — 2 зубчика,

грецкий орех — 50 г,

соль — по вкусу,

растительное масло — 4 ст. ложки.

Варим говядину и фасоль, если не используем консервированную. Остужаем.

Мясо и сладкий перец нарезать соломкой. Лук нарубить тонкими полукольцами. Кинзу, чеснок и грецкий орех измельчить. Соединить все ингредиенты, заправить маслом, посолить.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».