Готовим тот самый салат «Тбилиси» с болгарским перцем и говядиной: как в ресторанах Грузии

Этот салат — просто пальчики оближешь! Салат «Тбилиси» является визитной карточкой многих ресторанов в Грузии, которая славится своими роскошными и полезными блюдами.
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Обязательно попробуйте его, ингредиенты в закуске — просто топ, отлично сочетаются, сочные, нравятся всем. И никакого майонеза!
Ингредиенты:
- говядина отварная — 200 г,
- болгарский перец — 1 шт.,
- лук репчатый — 1 головка,
- фасоль (вареная или консервированная) — 250 г,
- кинза — 1 пучок,
- чеснок — 2 зубчика,
- грецкий орех — 50 г,
- соль — по вкусу,
- растительное масло — 4 ст. ложки.
Варим говядину и фасоль, если не используем консервированную. Остужаем.
Мясо и сладкий перец нарезать соломкой. Лук нарубить тонкими полукольцами. Кинзу, чеснок и грецкий орех измельчить. Соединить все ингредиенты, заправить маслом, посолить.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».