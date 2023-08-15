Готовим тот самый салат «Тбилиси» с болгарским перцем и говядиной: как в ресторанах Грузии

Салат. Фото: соцсети

Он невероятно аппетитный и простой.

Этот салат — просто пальчики оближешь! Салат «Тбилиси» является визитной карточкой многих ресторанов в Грузии, которая славится своими роскошными и полезными блюдами.

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Обязательно попробуйте его, ингредиенты в закуске — просто топ, отлично сочетаются, сочные, нравятся всем. И никакого майонеза!

Ингредиенты:

  • говядина отварная — 200 г,
  • болгарский перец — 1 шт.,
  • лук репчатый — 1 головка,
  • фасоль (вареная или консервированная) — 250 г,
  • кинза — 1 пучок,
  • чеснок — 2 зубчика,
  • грецкий орех — 50 г,
  • соль — по вкусу,
  • растительное масло — 4 ст. ложки.

Варим говядину и фасоль, если не используем консервированную. Остужаем.

Мясо и сладкий перец нарезать соломкой. Лук нарубить тонкими полукольцами. Кинзу, чеснок и грецкий орех измельчить. Соединить все ингредиенты, заправить маслом, посолить.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».

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