Вместо оладушек теперь делаем нежные лепешки из кабачка: кладем сыр, запекаем без жира в духовке (божественно просто)

Попробуйте вместо привычных кабачковых оладушек готовить лепешки. Для нежности мы добавим в состав тертый сыр, он аппетитно расплавится внутри. А вот жир в приготовлении не понадобится.

Запекать лепешки из кабачка мы будем в духовке, благодаря чему сэкономим свое время и не навредим фигуре. При этом лепешки получатся нежными и очень вкусными. Со сметаной и зеленью — это просто деликатес!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 1 молодой кабачок, 100 граммов сыра, 5 граммов разрыхлителя теста, 2 столовые ложки муки.

Крупно натираем кабачок и сыр. Добавляем муки и разрыхлитель. Если нужно, подсаливаем по вкусу, но в сыре уже есть соль, учтите. По желанию можно добавить в состав немного нашинкованной мелко зелени и чеснока.

Формируем небольшие лепешки и запекаем в духовке до готовности.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы».