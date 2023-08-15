Быстрая закуска из баклажанов: плюсуем жареный лук и сметану — на хлебушек, как салат, к мясу

Тушеные в сметане грибочки знают и любят многие. Блюдо простое и вкусно. Но далеко не все догадываются, что точно так же можно приготовить баклажаны.

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Приготовленные таким образом овощи можно есть в качестве горячего блюда, после остывания как салат, можно подавать к мясу, а можно намазывать на хлеб и гренки.

Ингредиенты: баклажаны — 2 шт., лук — 1 шт., сметана — 2–3 ст.л., соль, перец — по вкусу.

Баклажаны нарезать на кубики, подсолить, оставить минут на 10. Потом промыть.

Пожарить кусочки лука, положить баклажаны и обжарить вместе. Посолить, поперчить, положить сметану и потушить до готовности.

Источник: Telegram-канал «По-домашнему».