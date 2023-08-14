Мясо, лук и сметана: гуляш из говядины с нереальной подливой — тает во рту

Гуляш из говядины лучше всего сочетать со сметанной подливой. Тогда у блюда будет нежный вкус, который обожают даже дети.

Просто возьмите 1 кг говядины, 2 луковицы, 350 г 15% сметаны, специи.

Мясо порежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковородке. Добавьте мелко порезанный лук, специи.

Добавьте 150 мл воды и протушите говядину под крышкой 30–40 минут. В конце залейте сметану и протомите еще минут 10. Блюдо готово — мясо будет разваливаться во рту.

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