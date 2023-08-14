Салат из огурцов на зиму «Пятиминутка»: овощи хрустят на зубах как малосольные

На зиму можно приготовить вкусный салат «Пятиминутка» из огурцов. На процесс приготовления уйдет совсем немного времени, не надо возиться часами на кухне.

Вам понадобятся 2 кг огурцов, 1 пучок зелени, 5 зубчиков чеснока, 3 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. соли, 7 ст. л. уксуса, 12 ст. л. растительного масла.

Огурцы порежьте на кружочки, а зелень с чесноком измельчите. Далее все продукты перемешайте и оставьте на три часа.

Потом проварите около 7 минут и разложите по банкам. Салат готов.

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