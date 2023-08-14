Минутные беляши без дрожжей на кефире: бабушкин проверенный рецепт с пушисто-хрустящим тестом

Эти минутные беляши навсегда завоюют ваше сердечко и впишутся в домашнее меню навечно.

Они получаются очень сочными, с воздушным тестом с хрустящей корочкой. При этом вам не придется долго возиться с опарой, поскольку готовятся беляши на теплом кефире, дрожжи не нужны.

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Ингредиенты:

яйцо куриное — одна штука,

соль — одна чайная ложка,

сахарный песок — одна чайная ложка,

кефир теплый — 300 мл.

масло сливочное — 50 г,

мука — 500 г,

разрыхлитель — 10 г.

Начинка:

фарш мясной — 400 г,

репчатый лук — одна штука,

зелень и специи — по вкусу.

Замешиваем тесто из указанных ингредиентов выше, кефир чуть прогреваем. Накрываем тесто полотенцем, оставляем отдыхать.

Соединяем ингредиенты для начинки.

Делим тесто на кусочки, скатываем колобки, делаем из них лепешки. Кладем начинку посередине и формируем круглые белями.

Жарим в большом количестве масла на сковороде.

Источник: Telegram-канал «Мир рецептов. Домашние хитрости».