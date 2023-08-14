Лодочки из кабачков с фаршем за 20 минут - все смешали и в духовку

Из кабачков можно приготовить необычный ужин, на который уйдет совсем мало времени.

Для приготовления вам понадобятся 2 молодых кабачка, 200 г фарша, 1 морковь, 1 луковица, 1 болгарский перец, 1 помидор, 80 г моцареллы, 50 мл растительного масла, соль, молотый черный перец.

Кабачки надо разрезать вдоль, чтобы получились лодочки. Мякоть выньте, оставьте только шкурку.

На сковородке обжарьте лук с морковью и сладкий перец. Добавьте фарш и помидор. Затем все это разложите по лодочкам и отправьте в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов.

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