Самый простой и вкусный салат со свеклой и селедкой: готовим сразу на 10 дней

Очень простой салатик со свеклой и селедочкой - это отличная альтернатива сложной селедки под шубой. Однако в этой закуске нет майонеза, он легкий, вкусный и интересный. Не надоедает, есть можно бесконечно.
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Ингредиенты:
- Свекла вареная - 1-2 шт.
- Селедка - 200 г
- Лук красный - 1 головка
- Горошек зеленый - 150-200 г
- Масло подсолнечное - 2-3 ст.л
- Кинза - по вкусу
- Соль и перец - по вкусу
Ингредиенты нарезаем, заправляем, размешиваем. Готово!
Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»