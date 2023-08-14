Самый простой и вкусный салат со свеклой и селедкой: готовим сразу на 10 дней

Очень простой салатик со свеклой и селедочкой - это отличная альтернатива сложной селедки под шубой. Однако в этой закуске нет майонеза, он легкий, вкусный и интересный. Не надоедает, есть можно бесконечно.

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Ингредиенты:

Свекла вареная - 1-2 шт.

Селедка - 200 г

Лук красный - 1 головка

Горошек зеленый - 150-200 г

Масло подсолнечное - 2-3 ст.л

Кинза - по вкусу

Соль и перец - по вкусу

Ингредиенты нарезаем, заправляем, размешиваем. Готово!

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»