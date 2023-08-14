Любители баклажанов шалеют от этого салата: так вкусно и так просто

Невероятно вкусный салат из баклажанов с томатами и зеленью – это чистый восторг. Готовится закуска в два счета, а выглядит так празднично и аппетитно.

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Ингредиенты:

Баклажаны - 3 шт.

Помидоры - 3 шт.

Зелень (кинза и укроп)

Чеснок - 3 зубчика

Растительное масло (для жарки)

Соль - по вкусу

Баклажаны нарезать на продолговатые брусочки. Обжарить со всех сторон в масле на сковороде. Не солить.

Нарезать томаты на небольшие кусочки, бросить сюда же выдавленный чеснок, зелень. Посолить. Перемешать.

Далее выложить слоями баклажаны и томатную массу, чередовать. Охладить в холодильнике и подать к столу.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»