Любители баклажанов шалеют от этого салата: так вкусно и так просто

Невероятно вкусный салат из баклажанов с томатами и зеленью – это чистый восторг. Готовится закуска в два счета, а выглядит так празднично и аппетитно.
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Ингредиенты:
- Баклажаны - 3 шт.
- Помидоры - 3 шт.
- Зелень (кинза и укроп)
- Чеснок - 3 зубчика
- Растительное масло (для жарки)
- Соль - по вкусу
Баклажаны нарезать на продолговатые брусочки. Обжарить со всех сторон в масле на сковороде. Не солить.
Нарезать томаты на небольшие кусочки, бросить сюда же выдавленный чеснок, зелень. Посолить. Перемешать.
Далее выложить слоями баклажаны и томатную массу, чередовать. Охладить в холодильнике и подать к столу.
Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»