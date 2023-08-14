Как за 15 минут приготовить филе лосося — убираем чешую и все до единой косточки: очень просто

Как правильно разделать лосось, убрав все косточки и чешую так, чтобы получить идеальное филе. Если в рыбном отделе была куплена свежемороженая туша, то нужно подождать, пока она разморозится естественным путем. Ни в коем случае нельзя пользоваться микроволновкой или класть рыбы в теплую воду. В таких условиях лосось просто сварится.

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Как только лосось оттает, нужно вспороть брюшко и аккуратно вынуть все внутренности. Главное, не повредить желчный пузырь, иначе филе после приготовления будет горчить.

Следом удаляем плавники и голову. Эти части рыбы можно использовать для приготовления ухи. Чистить лосось нужно острым ножом среднего размера.

Следующий этап самый сложный: в процессе нужно убрать все косточки из филе. Тушку разрезаем вдоль на 2 равные части и удаляем хребет вместе с ребрами. Затем вынимаем остальные, не отделившиеся косточки. Для этого можно использовать специальный пинцет.

Филе можно оставить на коже, если кусочки рыбы необходимы для жарки. Приятного аппетита!

По материалам frost-fish.ru