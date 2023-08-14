Кабачки, яйца и сыр: палочки в панировке на любой стол — гости все сметут

Из кабачков можно приготовить вкуснейшую закуску. Делать ее быстро, продуктов надо по минимуму.

Просто возьмите 2 кабачка, 2 яйца, 150 г твердого сыра, 50 г панировочных сухарей, 4 ст.л. муки, специи.

Кабачки порежьте палочками и посыпьте специями. В отдельной миске взбейте яйца, а сухари смешайте с тертым сыром. Подойдет любой, но лучше — пармезан.

Обмакните кабачки в смесь и выложите на противень. Запекайте в духовке 30 минут при температуре 180 градусов.

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