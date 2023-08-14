Готовим жареные бутерброды с луком и подаем к чаю: нужны хлеб, мука и яйцо — быстро, дешево и неимоверно вкусно

Чай в чашке. Фото: Global Look Press

Порадуйте близких необычным блюдом.

Если вся еда уже приелась, попробуйте приготовить эти необычные жареные бутерброды к чаю. Их можно подавать на завтрак, ужин и полдник.

Ингредиенты: лук репчатый — 1 шт., яйцо — 1 шт., мука — 1 ст.л., хлеб — 3 ломтика, соль, черный перец молотый — по вкусу.

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Способ приготовления: Мелко нарежьте репчатый лук. Смешайте яйцо с мукой, солью и перцем. Добавьте нарезанный лук. Предварительно разогрейте сковороду. Добавьте немного растительного масла. Намажьте смесью хлеб. Аккуратно выложите бутерброд на сковороду луком вниз. Обжарьте на разогретом масле с двух сторон до румяности. Снимите со сковороды на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»

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