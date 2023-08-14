Готовим жареные бутерброды с луком и подаем к чаю: нужны хлеб, мука и яйцо — быстро, дешево и неимоверно вкусно

Если вся еда уже приелась, попробуйте приготовить эти необычные жареные бутерброды к чаю. Их можно подавать на завтрак, ужин и полдник.
Ингредиенты: лук репчатый — 1 шт., яйцо — 1 шт., мука — 1 ст.л., хлеб — 3 ломтика, соль, черный перец молотый — по вкусу.
Способ приготовления: Мелко нарежьте репчатый лук. Смешайте яйцо с мукой, солью и перцем. Добавьте нарезанный лук. Предварительно разогрейте сковороду. Добавьте немного растительного масла. Намажьте смесью хлеб. Аккуратно выложите бутерброд на сковороду луком вниз. Обжарьте на разогретом масле с двух сторон до румяности. Снимите со сковороды на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»