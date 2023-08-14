Готовим жареные бутерброды с луком и подаем к чаю: нужны хлеб, мука и яйцо — быстро, дешево и неимоверно вкусно

Способ приготовления: Мелко нарежьте репчатый лук. Смешайте яйцо с мукой, солью и перцем. Добавьте нарезанный лук. Предварительно разогрейте сковороду. Добавьте немного растительного масла. Намажьте смесью хлеб. Аккуратно выложите бутерброд на сковороду луком вниз. Обжарьте на разогретом масле с двух сторон до румяности. Снимите со сковороды на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»