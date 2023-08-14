Малосольные огурцы «По-советски»: так делала ваша бабушка (хрум, как вкусно)

Что может быть лучше малосольных ароматных огурчиков от бабушки да с молодой картошечкой? Только огурчики, которые вы приготовите сами.

Этот вкус малосольных огурчиков помнят все с детства. Рецепт очень старый, проверенный многократно и простой.

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3–4 кг свежих огурцов залить холодной водой. Помыть, обрезать кончики.

Размять в руках листья хрена, смородины и укроп (по 5–6 штук каждого). Положить на дно любой посудины. Туда же кинуть нарезанные на кусочки зубчики чеснока.

Сверху положить огурцы. Накрыть остатками листьев хрена и смородины.

Приготовить рассол: вскипятить литр воды, 2 столовые ложки соли и 4 столовые ложки сахара.

Залить горячим рассолом огурцы. Накрыть крышкой или тарелкой, положить сверху груз. Поставить в прохладное место.

Спустя 12 часов можно есть. Если любите более просоленные, то подождать сутки.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».