Как сделать быстрые маринованные зеленые помидоры: дома красные теперь никто есть не хочет!

Если вы хоть раз попробуете так приготовить быстрые маринованные зеленые помидоры, то других вы просто не захотите. Восхитительная закуска, от которой оторваться невозможно.

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Ингредиенты: 1 кг зеленых помидор, 1 сладкий красный перец, 50 мл уксуса 9%, 1 ст. ложка соли, 50 г сахарного песка, 1 головка чеснока, укроп.

Томаты нарезать крупными дольками. Чеснок нарубить произвольно, перец нарезать небольшими кусочками, нашинковать укроп.

Смешать все ингредиенты, накрыть и оставить мариноваться на 12–24 часа без холодильника.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».