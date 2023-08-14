Как сделать ту самую российскую хреновину: прокрутили — мощный закусон готов (без варки)

Классическая хреновина готовится очень просто, без варки и стерилизации. Все, что вам нужно — это прокрутить овощи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Ингредиенты: плотные томаты — 2 кг 200 г, очищенный корень хрена — 150 г, чеснок — 150 г, сахар — 4 ст.л., соль — 3 ст.л., стерилизованные банки с крышками.

Хрен очищаем, нарезаем на небольшие кусочки. Помидоры, чеснок и хрен измельчаем в мясорубке или блендере. Регулируем остроту хреновины, добавляя по вкусу томаты, чеснок или хрен.

Солим по вкусу, кладем сахар. Без стерилизации хреновину разливаем по банкам (а вот они стерильные), закрываем крышками и ставим в холод на хранение.

Хреновина хранится в холодильнике до полугода.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция».