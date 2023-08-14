Вкус и подача, как в ресторане, а стоит сущие копейки: готовим свекольную икру с перчиком и чесноком — объедение

Попробуйте приготовить эту вкуснейшую икру из свеклы. Выглядит она вполне по ресторанному, а обойдется в копейки. А если растет на вашей даче, то и вовсе - даром.
Ингредиенты: свекла - 1 кг, морковь - 200 г, лук репчатый - 1-2 шт., чеснок - 2-4 зубчика, масло растительное - 3-4 ст. л., соль - 1 ч. л, перец черный молотый - 0,25 ч. л.
Готовим: 1. Отварить свеклу до полуготовности на небольшом огне - около 30 минут. Затем натереть свеклу на крупной терке. Затем натереть на крупной терке морковь. Обжарить морковь на сковороде с двумя столовыми ложками растительного масла. 2. Добавить к моркови свеклу. Тушить, помешивая, на небольшом огне в течение 40 минут. 3. Мелко нарезать лук и чеснок. На другой сковороде обжарить лук на среднем огне. Свеклу и морковь посолить, поперчить, добавить поджаренный лук и нарезанный чеснок. Хорошо перемешать свекольную икру. Перед подачей на стол охладить. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»