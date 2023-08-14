Вкус и подача, как в ресторане, а стоит сущие копейки: готовим свекольную икру с перчиком и чесноком — объедение

Готовим: 1. Отварить свеклу до полуготовности на небольшом огне - около 30 минут. Затем натереть свеклу на крупной терке. Затем натереть на крупной терке морковь. Обжарить морковь на сковороде с двумя столовыми ложками растительного масла. 2. Добавить к моркови свеклу. Тушить, помешивая, на небольшом огне в течение 40 минут. 3. Мелко нарезать лук и чеснок. На другой сковороде обжарить лук на среднем огне. Свеклу и морковь посолить, поперчить, добавить поджаренный лук и нарезанный чеснок. Хорошо перемешать свекольную икру. Перед подачей на стол охладить. Приятного аппетита!

По материалам телеграм-канала «У бабушки»