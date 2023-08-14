Делимся рецептом бомбических баклажанов по-грузински: закатывать не успеваем, все съедается подчистую

Баклажаны по-грузински — это та заготовка на зиму, которую обожают все ценители этого аппетитного овоща. Впрочем, даже если вы никогда не любили баклажаны, эту закуску вы точно будете есть за обе щеки.

Она имеет уникальный роскошный вкус. Вам даже мяса не захочется!

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Ингредиенты:

баклажаны — 2 кг,

томаты — 600 г,

сладкий перец — 600 г,

чеснок — 1–2 шт.,

перец острый — 1–2 шт. (по вкусу),

масло подсолнечное без запаха — 100 мл,

столовый уксус 9% — 70 мл,

сахар — 150 г,

соль — 2 ст. ложки (крупная, не йодированная).

Баклажаны нарубите ножом поперек в виде кружочков, просыпьте ломтики солью, перемешайте и оставьте на один час. Далее промойте.

Блендером либо мясорубкой измельчите томаты, чеснок и перец. Положите данный овощной состав в кастрюлю, влейте уксус и масло, добавьте соль, сахар. Как только овощи начнут кипеть, положите в них ломтики баклажанов.

Варите на средних температурах полчаса, не забывайте периодически помешивать, чтобы состав не пригорел к донышку.

Закатайте заготовку горячей в простерилизованные банки, закройте стерильными крышками, переверните банки на крышки. Когда остынут, уберите на хранение.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму».