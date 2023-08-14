Невозможно вкусные лепешки готовим из кабачка и сыра: ни капли жира, тают во рту

Ну очень вкусные лепешки получаются из кабачка с сыром. Они тают во рту и аппетитно тянутся на сломе. В отличие от традиционных оладушек, лепешки не содержат жир, что никак не отражается на их вкусе. Ешьте без угрызений совести и переживаний за фигуру!

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Ингредиенты: кабачок - 1 шт., сыр - 100 г, разрыхлитель - 5 г, мука - 2 ст. л.

Кабачок и сыр натираем на крупной терке. Смешиваем все ингредиенты. Раскладываем состав по противню, застеленному пергаментом, формируя небольшие лепешки.

Выпекаем на 180 градусах до готовности. Подаем со сметаной или другим любимым соусом.

Источник: Telegram-канал «Домашние советы.