Секрет в способе варки: рецепт «королевского» вишневого варенья — сплошной восторг

Готовим: 1. Подготовить вишню и сахар. Банки и крышки хорошо промыть содой и стерилизовать любым способом. Очистить вишни от косточек. Засыпать ягоды сахаром в большой эмалированной миске. Дать постоять до тех пор, пока сахар не станет вишневого цвета, а вишня не пустит сок. Затем аккуратно перетрясти миску из стороны в сторону, чтобы сахар опустился вниз. 2. Поставить миску на огонь. Как только закипит, кипятить на маленьком огне 5 минут. Снять с огня и оставить на 3-5 часов. Так нужно сделать три раза. Второй раз снова поставить миску с вишневым вареньем на плиту, довести до кипения, варить на маленьком огне 5 минут, оставить на 3-5 часов. И в третий раз. Получится насыщенный вишневый сироп с ягодами. Горячее варенье разлить по стерилизованным банкам. Закрыть (закатать) вишневое варенье крышками. Банки с вареньем перевернуть, накрыть теплым одеялом, дать медленно остыть. Подавать зимой к чаю.

По материалам телеграм-канала «У бабушки»