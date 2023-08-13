Кефир, кабачки и мука: нежнейшие оладушки на завтраки - пожарили за 10 минут

На завтрак можно быстро пожарить оладушки, которые окажутся просто вкуснейшими на вкус.

Возьмите 500 г кабачков, 200 мл теплого кефира, 2 луковицы, 2 яйца, 120 г муки, 0,5 ч.л. соды, щепотка сахара, соль, молотый черный перец, растительное масло для жарки.

В отдельной миске смешайте кефир с содой, солью и сахаром. Добавьте тертые кабачки, яйца, измельченный лук, муку и молотый перец.

Тщательно перемешайте тесто и обжаривайте оладушки привычным способом. Получится очень вкусно и нежно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».