Нереально вкусный салат с кабачками без майонеза - едим и худеем

Наступила пора кабачков и самое время приготовить вкусный салат, который еще поможет и сохранить фигуру. Готовится просто, на все уйдет минут 10.

Для приготовления вам понадобятся 1 кабачок, 10 помидоров черри, по 45 г мангольда и шпината, оливковое масло, лимонный сок, специи.

Кабачки нарежьте кружочками и обжарьте на сковородке. Помидоры - дольками. Мангольд со шпинатом промойте и просушите.

Все смешайте и заправьте смесью масла и лимонной кислоты. Салат готов к употреблению.

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