Все режем соломкой и перемешиваем: рецепт вкуснейшего крабового салата — готовится за пять минут, обойдется в копейки

Этот салат станет хитом на вашей кухне. Готовится быстро, экономически выгодный. Крабовые палочки в рецепте можно заменить на колбасу.
Ингредиенты: капуста белокочанная - 180 г, крабовые палочки - 120 г, кукуруза консервированная - 60 г, огурец свежий - 90 г, майонез - 70 г, петрушка свежая - 5 г, соль, перец черный молотый - по вкусу.
Способ приготовления: Белокочанную капусту тонко нашинкуйте. Это можно сделать обычным ножом, но лучше воспользоваться специальной теркой, чтобы капустная соломка получилась максимально тоненькой. Переложите капустную нарезку в миску, всыпьте пару щепоток соли. Слегка помните руками, чтобы капуста стала мягче. Нарежьте соломкой крабовые палочки и огурец. Петрушку измельчите. Переложите крабовые палочки, огурец, зелень и кукурузу в миску к капусте. Заправьте майонезом, поперчите по своему вкусу, салат готов. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»