Все режем соломкой и перемешиваем: рецепт вкуснейшего крабового салата — готовится за пять минут, обойдется в копейки

Этот салат станет хитом на вашей кухне. Готовится быстро, экономически выгодный. Крабовые палочки в рецепте можно заменить на колбасу.

Ингредиенты: капуста белокочанная - 180 г, крабовые палочки - 120 г, кукуруза консервированная - 60 г, огурец свежий - 90 г, майонез - 70 г, петрушка свежая - 5 г, соль, перец черный молотый - по вкусу.

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