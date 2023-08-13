Приготовим вкусный баварский салатик за 4 минуты: помидоры, сыр, сухарики, курица

Баварский салат. Фото: соцсети

Многим нравится эта закуска за вкус, но также ценно, что рецепт простой.

Очень вкусный баварский салатик готовится буквально за четыре минуты. Ингредиенты простые, но отлично сочетаются между собой. Закуска всегда идет на ура.

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Ингредиенты: 200 г филе курицы либо индейки, 70 г сыра, 1-2 помидора, ржаные сухарики. На соус: сметана, соевый соус, горчица, зелень.

Филе курицы отварите, остудите. Нарубите кубиком филе, сыр натрите, томат нашинкуйте.

Смешайте ингредиенты, которые предназначены для соуса.

Соедините все ингредиенты и заправьте соусом.

Источник: Telegram-канал «Есть или не есть? Вкусные рецепты».

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