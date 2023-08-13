Приготовим вкусный баварский салатик за 4 минуты: помидоры, сыр, сухарики, курица

Очень вкусный баварский салатик готовится буквально за четыре минуты. Ингредиенты простые, но отлично сочетаются между собой. Закуска всегда идет на ура.
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Ингредиенты: 200 г филе курицы либо индейки, 70 г сыра, 1-2 помидора, ржаные сухарики. На соус: сметана, соевый соус, горчица, зелень.
Филе курицы отварите, остудите. Нарубите кубиком филе, сыр натрите, томат нашинкуйте.
Смешайте ингредиенты, которые предназначены для соуса.
Соедините все ингредиенты и заправьте соусом.
Источник: Telegram-канал «Есть или не есть? Вкусные рецепты».