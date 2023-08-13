Баклажаны по-грузински на зиму: банку за раз проглатываем (ломтики в томатной мякоти)

Баклажаны по-грузински - это та заготовка от которой стонут все. Если вы раз порадуете своих близких этим салатом, они будут каждый год умолять его сделать. Ну просто нереальная вкуснятина!

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Ингредиенты:

Баклажаны - 2 килограмма

Томаты - 600 граммов

Сладкий перец - 600 граммов

Чеснок - 1-2 головки

Перец чили - 1-2 (на свой вкус)

Масло растительное - 100 миллилитров

Столовый уксус 9% - 70 миллилитров

Сахарный песок - 150 граммов

Соль - 2 столовые ложки (крупная, не йодированная)

Баклажаны нарезаем кружочками, посыпаем солью, перемешиваем и оставляем на час. Потом промываем.

При помощи блендера или мясорубки измельчаем помидоры, чеснок и перцы. Переливаем смесь в кастрюлю, добавляем уксус, соль, сахар, масло. После закипания томатного состава, кладем кусочки баклажанов. Готовим на умеренном огне, помешивая 30 мин.

Закатываем баклажаны горячими в простерилизованные банки, покрываем стерильными крышками, переворачиваем и ждем, когда заготовки полностью остынут. Убираем на хранение.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»