Баклажаны по-грузински на зиму: банку за раз проглатываем (ломтики в томатной мякоти)

Баклажаны по-грузински - это та заготовка от которой стонут все. Если вы раз порадуете своих близких этим салатом, они будут каждый год умолять его сделать. Ну просто нереальная вкуснятина!
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Ингредиенты:
- Баклажаны - 2 килограмма
- Томаты - 600 граммов
- Сладкий перец - 600 граммов
- Чеснок - 1-2 головки
- Перец чили - 1-2 (на свой вкус)
- Масло растительное - 100 миллилитров
- Столовый уксус 9% - 70 миллилитров
- Сахарный песок - 150 граммов
- Соль - 2 столовые ложки (крупная, не йодированная)
Баклажаны нарезаем кружочками, посыпаем солью, перемешиваем и оставляем на час. Потом промываем.
При помощи блендера или мясорубки измельчаем помидоры, чеснок и перцы. Переливаем смесь в кастрюлю, добавляем уксус, соль, сахар, масло. После закипания томатного состава, кладем кусочки баклажанов. Готовим на умеренном огне, помешивая 30 мин.
Закатываем баклажаны горячими в простерилизованные банки, покрываем стерильными крышками, переворачиваем и ждем, когда заготовки полностью остынут. Убираем на хранение.
Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»