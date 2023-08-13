Кабачки со вкусом шашлыка: мясоеды стонут от счастья (рецепт на зиму и так поесть)

Даже если вы никогда не любили кабачки, этот салат вам точно понравится. Так кабачки мало кто готовит, и они всегда первыми улетают со стола.

Салат нравится и мясоедам, ведь он так напоминает их любимые шашлыки!

Ингредиенты: 2 кг кабачков, 2-3 луковицы, 1 головка чеснока, 1 упаковка приправы для шашлыка (30 г), 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахарного песка, 50 мл уксуса столового, 1 ч. л. черного перца, 50 мл растительного масла.

Кабачки нарезать кружками. Жарить в масле до румяной корочки с двух сторон.

Лук нарубить полукольцами, чеснок измельчить ножом. Смешать с кусочками кабачков. Бросить соль, сахарный песок, черный перец, приправу для шашлыка, вылить столовый уксус.

Перемешать и накрыть тарелкой, поставить пресс. Убрать на ночь в холодильник, чтобы все ингредиенты хорошо промариновались.

На второй день подавайте к столу или закатывайте на зиму в баночки.

Для этого закройте банки с заготовкой крышками, поставьте в кастрюлю с водой и стерилизуйте.

Закручивайте плотно стерильными крышками и храните до зимы.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»