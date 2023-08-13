Как приготовить вкуснейшую лепешку из кабачка: сочная, под сыром — хороша на завтрак, обед, перекус

Сочную аппетитную лепешку из кабачка с сыром вы не устанете готовить каждый день. У нее отличный ненавязчивый вкус, который позволяет разнообразить ее различными соусами, овощами, мясом и деликатесами.

С чем бы вы ее не подали, со сметаной, зеленью или кусочками бекона, она будет роскошно вкусной и аппетитной. Обязательно попробуйте этот легкий рецепт.

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Ингредиенты:

Кабачок - 140 граммов

Яйцо - 2 штуки

Йогурт - 70 граммов

Мука (рисовая или пшеничная)- 80 граммов

Сыр - 35 граммов

Зелень - пучок

Соль и перец - по вкусу

Натираем крупно кабачок, добавляем яйца и йогурт, перемешиваем.

Шинкуем зелень, отправляем в кабачковую массу, добавляем муку, соль, перец и сыр. Перемешиваем.

Выкладываем кабачковое тесто на разогретую сковороду, смазанную каплей масла. Готовим на самом слабом огне с двух сторон под крышкой.

Источник: Telegram-канал «Есть или не есть? Вкусные рецепты»