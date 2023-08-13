Как приготовить вкуснейшую лепешку из кабачка: сочная, под сыром — хороша на завтрак, обед, перекус

Сочную аппетитную лепешку из кабачка с сыром вы не устанете готовить каждый день. У нее отличный ненавязчивый вкус, который позволяет разнообразить ее различными соусами, овощами, мясом и деликатесами.
С чем бы вы ее не подали, со сметаной, зеленью или кусочками бекона, она будет роскошно вкусной и аппетитной. Обязательно попробуйте этот легкий рецепт.
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Ингредиенты:
- Кабачок - 140 граммов
- Яйцо - 2 штуки
- Йогурт - 70 граммов
- Мука (рисовая или пшеничная)- 80 граммов
- Сыр - 35 граммов
- Зелень - пучок
- Соль и перец - по вкусу
Натираем крупно кабачок, добавляем яйца и йогурт, перемешиваем.
Шинкуем зелень, отправляем в кабачковую массу, добавляем муку, соль, перец и сыр. Перемешиваем.
Выкладываем кабачковое тесто на разогретую сковороду, смазанную каплей масла. Готовим на самом слабом огне с двух сторон под крышкой.
Источник: Telegram-канал «Есть или не есть? Вкусные рецепты»