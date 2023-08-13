Готовим пупырчатые беляши без дрожжей «Минутные»: дома просят через день, таки простые и вкусные

Пожалуй, нет таких людей, которые бы не любили сочные и мягкие беляши, а если на тесте образуются аппетитные пупырышки, то пирожки так и просятся в рот.

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Мы вам расскажем, как приготовить именно такие, причем без возни с дрожжевым тестом. На кефире беляши получаются не хуже, а в некотором смысле даже лучше, чем опарные. Обязательно попробуйте этот быстрый рецепт, вам он должен понравиться.

Ингредиенты на тесто: 1 яйцо, 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка сахарного песка, 300 мл кефира, 50 г слив. масла, 500 г пш. муки, 10 г разрыхлителя теста. На начинку: 400 г мясного фарша на свой вкус, 1 головка репчатого лука, зелень и специи по вкусу.

Смешиваем все продукты для приготовления теста, замешиваем тесто. Накрываем полотенцем, в этот момент занимаемся приготовлением начинки для беляшей.

Лук и зелень мелко шинкуем, соединяем с фаршем, приправляем и солим по вкусу. Можно выдавить чеснок.

Делим тесто на части, скатываем колобки, потом приминаем и формируем лепешки. На каждую кладем получившуюся начинку, лепим по кругу беляши, жарим на растительном масле (льем обильно на сковороду, чтобы почти покрывало беляши).

Готовим до румяной корочки, то и дело поливая маслом при помощи ложки наши беляшики. Это нужно делать, чтобы получились пупырышки.

Источник: Telegram-канал «Мир рецептов. Домашние хитрости»