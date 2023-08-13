Как за 5 минут сварить кукурузу в микроволновке: мягкая, сладкая, сочная, хрусткая

Если вы любите кукурузу, но вам совсем не нравится подолгу стоять у плиты, этот метод для вас. Чем мучительно ждать вкуснятины и вытирать выплескивающуюся воду из кастрюли, просто включите микроволновку на 5 минут - и еда на вашем столе!
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Сваренная в микроволновке кукуруза ничуть не хуже той, что готовилась 30-40 минут на плите, но какая экономия времени и электричества!
Положите початок прямо в листве, не очищая, в микроволновку, в зависимости от ее мощности и выставите 5 минут, включите.
Кукуруза в листве отлично сварится и будет очень сочная. Далее просто вытащите кукурузу, отрежьте хвостик и выдавите початок из листвы. Теперь посыпьте его солью и смажьте сливочным маслом.
Такая вкуснятина!
Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»