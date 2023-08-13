Как за 5 минут сварить кукурузу в микроволновке: мягкая, сладкая, сочная, хрусткая

Если вы любите кукурузу, но вам совсем не нравится подолгу стоять у плиты, этот метод для вас. Чем мучительно ждать вкуснятины и вытирать выплескивающуюся воду из кастрюли, просто включите микроволновку на 5 минут - и еда на вашем столе!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Сваренная в микроволновке кукуруза ничуть не хуже той, что готовилась 30-40 минут на плите, но какая экономия времени и электричества!

Положите початок прямо в листве, не очищая, в микроволновку, в зависимости от ее мощности и выставите 5 минут, включите.

Кукуруза в листве отлично сварится и будет очень сочная. Далее просто вытащите кукурузу, отрежьте хвостик и выдавите початок из листвы. Теперь посыпьте его солью и смажьте сливочным маслом.

Такая вкуснятина!

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»