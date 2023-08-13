Обычные помидоры теперь в рот не лезут: делаем быстрые в маринаде по-итальянски «Брависсимо» (пять минут)

Эту закуску вы нарежете за какие-то пять минут, проглотится она столь же стремительно. Очень аппетитные томаты в маринаде всегда вызывают восторг!

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Ингредиенты: помидоры — 500 г, уксус 9 % — 1 столовая ложка, масло оливковое — 1 столовая ложка, горчица без сахара в составе — 1 чайная ложка, чеснок — 3 зубчика, зелень, перец че‌рный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Нарезать кружками или дольками помидоры. Меленько нашинковать зелень.

Соединить в одной мисочке уксус, масло, горчицу, перец, соль. Выдавить сюда же чеснок через пресс, смешать.

Помидоры смешать с зеленью и соусом, поставить в холодильник мариноваться минут на 30.

Источник: Telegram-канал «Есть или не есть».