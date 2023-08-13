Салат на зиму «Улетайка»: домашние его обожают (капуста, томаты, морковь, перец)

Салат на зиму «Улетайка» всегда пользуется популярностью за столом. У вас не получится растянуть баночку на неделю, она съедается за один обед или ужин.

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Ингредиенты: 1 кг капусты, 1 кг моркови, 1 кг лука, 1 кг сладкого перца, 1 кг помидоров, 1 кг огурцов, 5 ч.л. соли, 5 ст.л. сахарного песка, 1 стакан растительного масла, 5 ст.л. уксуса 9 %, чеснок и специи по желанию.

Нарезаем овощи соломкой и дольками, так, как нравится их видеть в салатах. Вливаем растительное масло, уксус, добавляем соль, специи и измельченный чеснок. Хорошенько перемешиваем и оставляем часа на два.

Далее ставим закуску на плиту и варим 10 минут. Раскладываем по стерильным банкам и закатываем.

Если планируете хранить салат при комнатной температуре, то рекомендуется провести дополнительную стерилизацию на водяной бане.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Заготовки на зиму».