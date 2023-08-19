Ну и фрукт: крамбл и другие рецепты недели

Крамбл
Простой английский десерт с минимумом муки.
НАДО (на 6 порций): 6 яблок · 1 стакан сахара + 2 ст. ложки · 1/2 ч. ложки молотой корицы · 1 лимон · 150 г сливочного масла плюс еще немного для смазывания формы · 1 стакан муки.
ГОТОВИМ:
1. Яблоки моем, чистим, удаляем семена, нарезаем дольками (можно и кубиками).
2. Добавляем 2 ст. ложки сахара, перемешиваем.
3. Форму смазываем маслом, выкладываем яблоки. Сбрызгиваем лимонным соком и посыпаем корицей.
4. Холодное масло натираем на крупной терке. Добавляем муку, стакан сахара и перетираем в крошку.
5. Посыпаем крошкой яблоки и выпекаем 30 минут в духовке, разогретой до 180 °С.
Штрудель
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции). Тесто: 1 яйцо + еще одно для смазывания штруделя · 40 мл подсолнечного масла · 90 мл яблочного сока · 1/4 ч. ложки соли · 1 ч. ложка сахара · 300 г муки. Начинка: 3 кислых яблока · сок половины лимона · 50 г изюма · 30 мл коньяка, кальвадоса или рома · 4 ст. ложки сахара · 1/2 ч. ложки молотой корицы · 2 ч. ложки панировочных сухарей · 1 ст. ложка сахарной пудры и пломбир для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Тесто. Смешиваем яйцо, растительное масло, яблочный сок, сахар и соль.
2. Добавляем муку и хорошо вымешиваем не менее 10 минут. Формируем шар, заворачиваем в пленку и оставляем на полчаса при комнатной температуре.
3. Начинка. Промытый изюм заливаем алкоголем и даем напитаться 20 минут.
4. Яблоки чистим, удаляем семена, нарезаем небольшими кусочками. Сдабриваем лимонным соком, добавляем отжатый изюм.
5. Тесто раскатываем очень тонко - 2 мм. Посыпаем панировочными сухарями.
6. Выкладываем начинку, не доходя до краев 3 см. Сворачиваем рулет, подворачиваем края. Смазываем взбитым яйцом.
7. Сверху делаем несколько надрезов ножом для выхода пара.
8. Выпекаем 35 минут в духовке, разогретой до 180 °С.
9. Даем немного остыть, посыпаем сахарной пудрой и подаем с шариком мороженого.
Американский пирог
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций). Тесто: 450 г муки · 300 г сливочного масла · 150 мл ледяной воды · 1 ч. ложка соли. Начинка: 800 г яблок · 25 г муки · 25 г крахмала · 150 г сахара · сок половинки лимона · 30 г сливочного масла · щепотка молотого мускатного ореха · 1/2 ч. ложки молотой корицы · 1 яйцо для смазывания.
ГОТОВИМ:
1. В просеянную муку добавляем соль и нарезанное мелкими кубиками холодное сливочное масло.
2. В планетарном миксере или просто руками растираем муку с маслом до образования крошки. Добавляем ледяную воду и замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 2 часа.
3. Яблоки моем, чистим, удаляем семена. Нарезаем пластинками 0,5 см толщиной.
4. Добавляем в яблоки мускатный орех, корицу, лимонный сок, сахар, крахмал и муку, растопленное масло и перемешиваем.
5. Две трети теста раскатываем в круг диаметром примерно 35 см.
6. Выкладываем тесто в смазанную маслом форму (~26 см в диаметре) так, чтобы тесто выходило за бортики примерно на 4 см.
7. Оставшееся тесто раскатываем в пласт толщиной 3 мм и нарезаем лентами шириной 2 - 3 см.
8. В форму выкладываем начинку и накрываем лентами, формируя сетку (положите две ленты, затем положите ленту перпендикулярно, отгибая первые две, и т. п.).
9. Излишки подрезаем, бортик пирога защипываем косичкой.
10. Смазываем пирог взбитым яйцом, выпекаем 45 - 50 минут в духовке, разогретой до 190 °С.
*Этот народный праздник отмечается 19 августа.