Ну и фрукт: крамбл и другие рецепты недели

НАДО (на 6 порций). Тесто: 450 г муки · 300 г сливочного масла · 150 мл ледяной воды · 1 ч. ложка соли. Начинка: 800 г яблок · 25 г муки · 25 г крахмала · 150 г сахара · сок половинки лимона · 30 г сливочного масла · щепотка молотого мускатного ореха · 1/2 ч. ложки молотой корицы · 1 яйцо для смазывания.

ГОТОВИМ:

1. В просеянную муку добавляем соль и нарезанное мелкими кубиками холодное сливочное масло.

2. В планетарном миксере или просто руками растираем муку с маслом до образования крошки. Добавляем ледяную воду и замешиваем тесто. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 2 часа.

3. Яблоки моем, чистим, удаляем семена. Нарезаем пластинками 0,5 см толщиной.

4. Добавляем в яблоки мускатный орех, корицу, лимонный сок, сахар, крахмал и муку, растопленное масло и перемешиваем.

5. Две трети теста раскатываем в круг диаметром примерно 35 см.

6. Выкладываем тесто в смазанную маслом форму (~26 см в диаметре) так, чтобы тесто выходило за бортики примерно на 4 см.

7. Оставшееся тесто раскатываем в пласт толщиной 3 мм и нарезаем лентами шириной 2 - 3 см.

8. В форму выкладываем начинку и накрываем лентами, формируя сетку (положите две ленты, затем положите ленту перпендикулярно, отгибая первые две, и т. п.).

9. Излишки подрезаем, бортик пирога защипываем косичкой.

10. Смазываем пирог взбитым яйцом, выпекаем 45 - 50 минут в духовке, разогретой до 190 °С.

*Этот народный праздник отмечается 19 августа.