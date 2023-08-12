Помидоры, соль и капля масла - томатная паста на зиму: дешевле магазинной в разы

Летом в разгар сезона помидоров можно самим закатать в банки томатную пасту. Во-первых, это будет намного дешевле, чем вы будете покупать ее в магазине. Во-вторых, удобно - продукт будет всегда под рукой.

Просто возьмите 4 кг помидоров, 4 ст.л. соли, 1/2 стакана оливкового масла.

Помидоры порежьте дольками и проварите в кипящей воде 20 минут. Далее очистите от шкурки и перетрите в блендере. Потом добавьте соль, оливковое масло и потомите на плите еще два часа.

Полученную массу закатайте в стерилизованные банки и уберите в темное место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».