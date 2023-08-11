Огурчики как из бочки: вкуснейший рецепт с чесночком, хреном, укропом для засолки на зиму — хрустящие, не раскиснут

Предлагаем засолить огурцы на зиму вот по этому рецепту. На вкус будут, как бочковые - в меру острые, хрустящие, не раскиснут.

Ингредиенты: огурцы (обязательно замочить в холодной воде, можно менять воду, на 3-4 часа), укроп, хрен (корень и листья), чеснок (всего и побольше), 100 граммовая рюмка соли (из расчета на одну трехлитровую банку).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».