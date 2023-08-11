Огурчики как из бочки: вкуснейший рецепт с чесночком, хреном, укропом для засолки на зиму — хрустящие, не раскиснут

Предлагаем засолить огурцы на зиму вот по этому рецепту. На вкус будут, как бочковые - в меру острые, хрустящие, не раскиснут.
Ингредиенты: огурцы (обязательно замочить в холодной воде, можно менять воду, на 3-4 часа), укроп, хрен (корень и листья), чеснок (всего и побольше), 100 граммовая рюмка соли (из расчета на одну трехлитровую банку).
Способ приготовления: 1. Огурчики хорошо вымыть, замочить в холодной воде (можно менять воду) на 3-4 часа. На дно чистой банки уложить чистую зелень, чеснок, листья и корень хрена (он придаст хруст). Затем огурчики (по желанию можно обрезать хвостики). 2. Затем, когда банка будет полностью набита огурчиками, залить обычную холодную воду, в пустую кастрюлю все аккуратно слить. Высыпать в воду соль и хорошенько перемешать. Вылить в банку, накрыть капроновой крышкой и вынести в прохладное место. 3. Под банки можно постелить тряпочку. Затем ровно через три дня слить воду с огурцов в кастрюлю, дать рассолу закипеть, огурцы хорошенько промыть дать стечь воде! Аккуратно залить огурчики кипящим рассолом и закатать. Укутать и оставить на сутки, затем вынести в погреб.
По материалам телеграм-канала «У бабушки»