Быстрые помидоры по-итальянски «Брависсимо»: маринуем за 30 минут, съедаем за 5

Закуска из помидоров по-итальянски готовится всего за 30 минут, радует своим ароматом и вкусом. При этом некалорийна и легка. Отлично идет на закуску и в качестве салата.

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Ингредиенты: томаты — 0, 5 кг, уксус 9 % — 1 столовая ложка, масло оливковое — 1 столовая ложка, горчица без сахара в составе — 1 чайная ложка, чеснок — 3 зубчика, зелень, перец че‌рный молотый — по вкусу, соль поваренная без йода — по вкусу.

Смешиваем уксус, масло, горчицу, давленый чеснок, перец, соль.

Томаты нарезаем слайсами, шинкуем меленько зелень.

Все соединяем и ставим в холодильник на 30 минут.

Источник: Telegram-канал «Есть или не есть».