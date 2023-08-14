Салат с рыбой и необычной заправкой - от Бельковича

Ингредиенты:
- Салатный микс 20 г (20 р.)
- Слабосоленый лосось 40 г (107 р.)
- Редис 2 шт. (5 р.)
- Огурец короткоплодный 1 шт. (8 р.)
- Перепелиные яйца 3 шт. (18 р.)
- Бэби картофель 4 шт. (10 р.)
- Укроп 1 веточка (2 р.)
- Петрушка 1 веточка (2 р.)
- Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)
- Розовый перец горошек 0,5 г (3 р.)
- Заправка:
- Сметана 15% 40 г (9 р.)
- Хрен столовый 20 г (11 р.)
- Лимон (сок) ¼ шт. (2 р.)
- Соль
Итого: 1 порция салата = 198 р.
Приготовление:
Заранее отварить картофель и разрезать пополам.
У огурца с помощью экономки срезать кожицу и нарезать четвертинками.
Редис нарезать тонкими слайсами.
Нарезать лосось тонкими широкими слайсами.
Заранее отварить перепелиные яйца, остудить, очистить от скорлупы и нарезать на половинки.
Смешать сметану, хрен и лимонный сок.
Перетереть в ступке петрушку с подсолнечным маслом.
На большую тарелку вылить заправку, выложить листики салатного микса, половинки горячего картофеля, хаотично выложить огурец, слайсы лосося и редиса, порвать листики укропа и украсить. Полить сверху зеленым маслом и посыпать розовым перцем.
Приятного аппетита!