Салат с рыбой и необычной заправкой - от Бельковича

Салат с рыбой и необычной заправкой. Фото: СТС

На одну порцию у главного шеф-повара СТС ушло 198 рублей.

Ингредиенты:

  • Салатный микс 20 г (20 р.)
  • Слабосоленый лосось 40 г (107 р.)
  • Редис 2 шт. (5 р.)
  • Огурец короткоплодный 1 шт. (8 р.)
  • Перепелиные яйца 3 шт. (18 р.)
  • Бэби картофель 4 шт. (10 р.)
  • Укроп 1 веточка (2 р.)
  • Петрушка 1 веточка (2 р.)
  • Подсолнечное масло 10 мл (1 р.)
  • Розовый перец горошек 0,5 г (3 р.)
  • Заправка:
  • Сметана 15% 40 г (9 р.)
  • Хрен столовый 20 г (11 р.)
  • Лимон (сок) ¼ шт. (2 р.)
  • Соль

Итого: 1 порция салата = 198 р.

Приготовление:

Заранее отварить картофель и разрезать пополам.

У огурца с помощью экономки срезать кожицу и нарезать четвертинками.

Редис нарезать тонкими слайсами.

Нарезать лосось тонкими широкими слайсами.

Заранее отварить перепелиные яйца, остудить, очистить от скорлупы и нарезать на половинки.

Смешать сметану, хрен и лимонный сок.

Перетереть в ступке петрушку с подсолнечным маслом.

На большую тарелку вылить заправку, выложить листики салатного микса, половинки горячего картофеля, хаотично выложить огурец, слайсы лосося и редиса, порвать листики укропа и украсить. Полить сверху зеленым маслом и посыпать розовым перцем.

Приятного аппетита!

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