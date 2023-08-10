В лучших традициях Кавказа: пирожки из лаваша с курицей и сулугуни — нереально вкусно

Для пирожков не обязательно готовить тесто, можно купить в магазине кавказский лаваш и сделать лакомство из него.

Для приготовления вам понадобятся 1 лаваш, 100 г курицы, 50 г сулугуни, 1 ст.л. томатного соуса, 1 яйцо, специи.

Курицу отварите и мелко нарежьте. Сыр потрите на мелкой терке и смешайте с курицей, добавьте специи и соус.

Лаваш порежьте на части и сформируйте небольшие пирожки. Обжарьте на сковородке — получится нереальная вкуснятина. Так делают на Кавказе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».