Как правильно жарить картошку на сковороде — больше никогда не развалится

Как нужно жарить картошку на сковороде, чтобы она не развалилась, превратившись в бесформенную кашу. Есть свои тонкости приготовления. Кстати, существует особый сорт картофеля, который предназначен именно для жарки. Обычно на рынках ее так и продают, с пометкой, что эту картошку лучше жарить. Есть сорт и для супов, чтобы картофель быстро разваривался.

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Ни в коем случае нельзя вываливать картофель сразу на раскаленную сковороду одной массой. Нужно класть каждый кусочек по отдельности. Так, чтобы дольки лежали отдельным слоем. Тогда картофель останется цельным, а дольки не слипнутся — они хорошо прожарятся. Блюдо будет напоминать ресторанное. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by