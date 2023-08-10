Натрите это в фарш: котлеты будут сочными, как на бульоне — главный ингредиент

Как правильно готовить фарш, чтобы котлеты получились нежными и сочными, пропитанными пряным бульоном в виде сока. Рецепт узнали от наших советских бабушек — теперь добавляем этот ингредиент. Просто вкуснятина! Добавьте в фарш кабачок.

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Благодаря этому продукту котлеты будут нежными, с мясным ароматом, сочными внутри, как на бульоне.

На крупной терке измельчаем один кабачок. Затем добавляем половину чайной ложки соли, через несколько минут отжимаем массу, чтобы избавить ее от лишней жидкости, а затем смешиваем с фаршем. Кладем одного сырое лицо и 4 ст. л. манной крупы. Далее лепим котлеты и жарим их на сковороде на умеренном огне. Можно запекать в духовке на 180 градусах 30–40 минут. Приятного аппетита!

По материалам belnovosti.by