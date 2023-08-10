Все соки вытекают на сковороду: как правильно готовить стейк, будет сочным: выудили у повара

Как правильно готовить стейк, чтобы он был прожаренным и в то же время нежным и сочным. В 80% случаев мясо на вкус напоминает сухую подошву. И все из-за распространенной ошибки, которую допускают многие. Секретом мастерства поделился повар, который назвал главный промах в приготовлении стейка на сковороде.

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Зачастую для приготовления мяса используют неправильную посуду. Речь идет о способе переворачивания стейка на сковороде. Многие пользуются вилкой. Подцепляют ею стейк и кладут его жариться на другую сторону.

Так делать нельзя! Пользуясь вилкой, можно случайно проткнуть корочку стейка и тогда соки вытекут на сковороду, а мясо будет пресным. Едва ли его удастся разжевать. Воспользуйтесь обычные щипцы для мяса.

По материалам WomanHit